Docente tutor, poche adesioni? Vespa cita il sondaggio della Tecnica della Scuola e Valditara risponde: “Ho dati interessanti”

Ieri, 30 maggio, nel corso della puntata di Porta a Porta, su Rai1, è intervenuto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per discutere a proposito dell’attualità e dell’aggressione alla docente di Abbiategrasso, accoltellata da uno studente di soli 16 anni.

Nel corso dell’intervento si è discusso anche a proposito del docente tutor. Il conduttore Bruno Vespa ha citato il sondaggio della Tecnica della Scuola sull’introduzione di questa figura, lanciato qualche giorno fa, i cui risultati hanno fatto emergere uno spaccato interessante.

Valditara, alle perplessità di Vespa che ha detto che i docenti non sembrano gradire l’introduzione di questa figura, ha risposto così: “Lasciamo perdere i sondaggi, io sono in possesso di dati. Le posso assicurare che i dati sono interessanti”.

Resta da vedere se oggi, 31 maggio, giorno in cui termina la possibilità, per i docenti, di fare domanda per ricoprire questo ruolo, il ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicherà i dati effettivi relativi alle candidature.

Per quale motivo gli insegnanti snobbano la figura del docente tutor?

Alla nostra indagine hanno partecipato oltre 1.500 lettori, più del 95% dei quali insegnanti: ebbene, l’87.6% di questi docenti ha dichiarato di non aver presentato la candidatura per questa figura.

Al sondaggio hanno partecipato 1.556 utenti, il 95.4% docenti provenienti in maniera distribuita tra centro e Sud e per il 44% dal Nord.

I lettori docenti che hanno risposto al sondaggio per la maggior parte hanno espresso i loro dubbi sulla figura del docente tutor, scegliendo tra le motivazioni la risposta “Non è chiaro il ruolo che il docente andrà ad assumere“, con 1.458 voti; al secondo e terzo posto che giustifica il ‘no’ alla proposta ministeriale, ci sono i motivi legati sempre al ruolo del docente tutor: “Questo ruolo non fa parte della funzione del docente e non è prevista dal contratto” (1.265 preferenze) e “Questa funzione dovrebbe essere svolta da professionisti esterni, come gli assistenti sociali” (533 voti).