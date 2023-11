Docente tutor, può svolgere la funzione di orientatore?

Può un docente inizialmente avviato alla formazione come tutor svolgere il ruolo di orientatore?

Questa è una delle principali richieste di chiarimento avanzate dalle scuole al Ministero dell’Istruzione, il quale ha fornito importanti indicazioni.

Innanzitutto, il MIM ha precisato che, come previsto dalla nota prot. n. 2739 del 27 giugno 2023, il percorso OrientaMenti, progettato per la formazione dei docenti tutor e dei docenti orientatori, è il medesimo per entrambe le figure. Infatti, ciascun docente, completate le attività obbligatorie e la verifica di fine percorso, riceve un attestato di frequenza che lo qualifica a ricoprire entrambi i ruoli.

Quindi, chiarisce il Ministero, un docente inizialmente avviato alla formazione per la posizione di tutor potrà essere nominato docente orientatore e viceversa, purché ciò avvenga nel rispetto delle esigenze dell’istituzione scolastica e dei limiti e delle procedure fissati dalla normativa.

Principali funzioni del docente tutor

Il docente tutor:

Aiuta e monitora gli studenti nella consultazione e nella compilazione dell’E-Portfolio;

Consiglia studenti e famiglie nei momenti di scelta dei percorsi formativi e nella valutazione delle prospettive professionali, mantenendo con loro un dialogo costante.

Principali funzioni del docente orientatore

Il docente orientatore: