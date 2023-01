Docente tutor, Valditara: “Stiamo ragionando coi sindacati sulla costruzione di questa figura. Saranno utilizzati i fondi del PNRR”

Intervenuto questa mattina a Radio 24, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è tornato sulla vicenda del docente tutor:

“Il docente tutor non è un collega gerarchicamente sovrordinato, è un collega come gli altri, lavora in una logica di squadra e si dovrà occupare di coordinare la personalizzazione dell’insegnamento e soprattutto di farsi carico di quei ragazzi che hanno più difficoltà o di quei ragazzi che in classe si annoiano perché sono talmente avanti nella preparazione degli apprendimenti e hanno necessità di accelerare. È una forma nuova di forte personalizzazione dell’educazione per affrontare quel grosso tema che caratterizza la scuola italiana ovvero la dispersione e fra le tante misure da mettere in campo, anche la personalizzazione dell’insegnamento può essere un’arma vincente. Saranno pagati di più? Certo, anche perché avranno dei compiti aggiuntivi, dovranno essere formati di più, stiamo iniziando a prevedere un modello di formazione per questi insegnanti, soprattutto nel campo psicologico, pedagogico, perché dovranno assistere questi ragazzi, aiutarli, essere vicini a loro e poi saranno pagati anche di più.

Se ne abbiamo parlato coi sindacati? “Stiamo ragionando con loro per come strutturare al meglio questo nuovo modello organizzativo che prevede l’utilizzo dei fondi PNRR, verrà valorizzata anche l’autonomia delle scuole”.

Lo scetticismo da parte loro? “Credo ci sia la necessità di partecipare alla costruzione di questo percorso, quindi di capire meglio come si svilupperà, noi abbiamo le idee molto chiare, ma vogliamo costruire questo percorso con i sindacati, con il mondo della scuola. Sarà una buona soluzione”.