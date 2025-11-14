Docente vittima di stalking, l’ex inviava anche materiale osceno alla scuola

In aula è stato ricostruito il lungo incubo vissuto da una docente, vittima per mesi di atti persecutori da parte di un ex compagno conosciuto poco tempo prima. La relazione, iniziata in modo casuale e durata appena alcuni mesi, si era interrotta quando lei aveva compreso che l’uomo cercava soprattutto un appoggio abitativo e mostrava segnali di forte instabilità. Da quel momento, secondo quanto emerso nel procedimento, sarebbe iniziata una spirale di comportamenti molesti.

Come riporta Ancona Today, la docente ha raccontato di aver subito pedinamenti continui, appostamenti sotto casa e ripetuti danneggiamenti: dal campanello dell’abitazione al portone del condominio, fino alla manomissione del contatore della corrente. In un’occasione, un masso lanciato contro l’ingresso avrebbe infranto una finestra, finendo persino nella camera da letto. A ciò si sarebbero aggiunte telefonate e messaggi minacciosi, oltre all’utilizzo illecito di un suo cellulare per allertare falsamente vigili del fuoco e forze dell’ordine, che più volte si sono presentati alla sua abitazione per interventi inesistenti.

Il clima di paura, ha spiegato, era tale da costringerla a usare spray al peperoncino per difendersi durante gli spostamenti. Le molestie si sarebbero estese anche al luogo di lavoro, un istituto scolastico, raggiunto dall’uomo con telefonate e mail contenenti materiale osceno inviato all’indirizzo istituzionale, episodio che aveva portato la dirigente a convocarla preoccupata.

Nel giro di pochi mesi la docente ha sporto cinque denunce, mentre l’imputato è stato arrestato e poi rimesso in libertà con divieto di dimora. Nel processo, l’uomo continua a respingere ogni addebito sostenendo di essere stato a sua volta vittima di comportamenti aggressivi. La vicenda proseguirà nella prossima udienza.