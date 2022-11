Docente youtuber insegnava “ingegneria dell’amore” a 400mila iscritti: ha percepito compensi indebiti fino a 360mila euro

Oltre a fare il docente era uno youtuber da 400mila iscritti. Nella piattaforma insegnava una disciplina inventata da lui, “ingegneria dell’amore”, facendo a gara con gli influencer più seguiti. Il problema è che questa seconda attività, redditizia, non è stata segnalata al fisco; risultato?

Massimo Taramasco, 55enne professore di Elettronica in un istituto tecnico statale di Savona, ha percepito compensi indebiti pari a oltre 360 mila euro, attraverso l’interposizione di una società creata ad hoc, come riportano La Stampa e Il Corriere della Sera.

Il docente, che avrebbe provocato un danno all’erario per 160 mila euro, ha pubblicato su YouTube circa 30mila video. Quest’ultimo, che era stato anche notato dal programma televisivo Le Iene, gestiva cinque canali su Youtube, uno dei quali vantava addirittura 168 milioni di visualizzazioni. Qui insegnava “ingegneria dell’amore”, dispensando i consigli più disparati su come comportarsi nelle relazioni sentimentali.

Probabili provvedimenti disciplinari

L’uomo era a tutti gli effetti un dipendente pubblico a tempo pieno ma non è stato trovato in possesso dell’autorizzazione dell’Ente di appartenenza, necessaria per lo svolgimento di attività extra professionale. Per questo potrebbe essere oggetto anche di provvedimenti disciplinari.

I finanzieri hanno proceduto ad inoltrare rapporto-denuncia alla Procura regionale presso la Corte dei Conti della Liguria, segnalando i compensi derivanti dal doppio lavoro svolto per attività online.