Docenti accompagnatori nei viaggi di Istruzione, ci sarebbe la volontà di riconoscere un compenso per la responsabilità

Uno degli argomenti più attuali, proprio mentre sono aperti i tavoli di contrattazione per il rinnovo della parte giuridica del CCNL scuola 2025-2027, è quello di prevedere una norma contrattuale che riguardi l’obbligo di un compenso per i docenti che si assumono la responsabilità di ricoprire il ruolo di accompagnatori degli studenti nei viaggi di Istruzione.

Protesta dei docenti del Liceo Galilei di Trento

Molto interessante l’iniziativa di 70 docenti del Liceo scientifico Galilei di Trento. I docenti del liceo trentino hanno deciso di non accompagnare gli studenti in viaggio d’istruzione. Una posizione quella dei docenti del liceo scientifico Galilei, che decide di boicottare civilmente le attività extracurricolari e in particolare i viaggi di istruzione. Un gesto intelligente per dare un segnale netto per quanto riguarda l’adeguamento degli stipendi dei docenti e il giusto riconoscimento per chi si assume anche la responsabilità civile e penale di accompagnare gli studenti al viaggio di istruzione. La protesta dei 70 docenti del Liceo galilei potrebbe avere un effetto domino in tutto l’Alto Adige, ma anche in tante scuole italiane di altre Regioni dove la situazione stipendiale è nettamaente peggiore rispetto i docenti del Trentino.

Compenso forfettario

È sicuramente una notizia importante quella che proviene dal tavolo ARAN del rinnovo contrattuale CCNL scuola 2025-2026, dove è stata presentata, il 28 settembre, la bozza della parte normativa del CCNL Scuola 2025-2027. In tale bozza sarebbe stato introdotto la previsione di un compenso forfettario per i docenti accompagnatori impegnati nelle uscite didattiche e nei viaggi d’istruzione. Tale compenso sarebbe legato al delicato compito di responsabilità addossato ai docenti accompagnatori.