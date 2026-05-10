Gite scolastiche, è crisi nera? Nessuno vuole fare più il docente accompagnatore e quindi vanno abolite? – SONDAGGIO

Nessuno vuole fare più il docente accompagnatore nei viaggi d’istruzione e nelle gite scolastiche: il motivo? Si è esposti ad ogni tipo di problematica.

La crisi dei viaggi d’istruzione

I viaggi d’istruzione sono in crisi? I numeri dicono che da diversi anni è proprio così. Il primo aspetto che lo conferma è la mancanza di docenti che vogliono fare gli accompagnatori.

Chi porta i ragazzi al di fuori della scuola, per uno o più giorni, risponde infatti civilmente e penalmente di ogni imprevisto. E in caso di imprevisti o incidenti, anche dovute a cause di forza maggiore, si ritrova a volte anche denunciato dai genitori. Non è un caso che le uscite scolastiche siano diventate sempre più rare.

I docenti non vengono pagati

Al centro della questione c’è un dato che molti ignorano: i docenti che accompagnano gli studenti in gita lo fanno su base volontaria e senza retribuzione, nella migliore delle ipotesi ricevono a fine anno scolastico una somma pari ad un piccolo rimborso spese. Anche a livello normativo, va ricordato che ai docenti non spetta alcun compenso aggiuntivo specifico per i viaggi d’istruzione o le cosiddette gite scolastiche: non esiste, infatti, una voce di pagamento relativa alle uscite didattiche o alle visite culturali fuori scuola: tutto ricade dentro le “ore aggiuntive non di insegnamento”.

Poi ci sono gli accordi interni agli istituti, con le Rsu, ma di fatto sono poche le scuole che riescono a garantire ai docenti un compenso degno di questo nome.

L’annuncio di Valditara

“Stiamo ragionando per ripristinare la diaria per i viaggi di studio. Il docente che accompagna gli studenti deve avere riconoscimento economico”, aveva a questo proposito detto nel giugno 2025 il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ma purtroppo ad oggi nulla è cambiato.

Il sondaggio

In un periodo storico in cui i viaggi non sono più così rari e gli studenti hanno comunque occasioni per visitare luoghi lontani da casa, con gli amici o con i genitori, le gite scolastiche e le uscite didattiche hanno perso il proprio significato? Visti i troppi rischi e le enormi responsabilità per i docenti, con rischi di vario genere, anche penale, più di qualcuno è arrivato a chiederle di abolirle. La Tecnica della Scuola lo ha chiesto ai propri lettori.

All’interno del sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Docente

Studente

Genitore

I viaggi d’istruzione vanno aboliti?

Sì

No

Se ci fosse un giusto compenso per i docenti accompagnatori saresti favorevole a partire in viaggio d’istruzione con i tuoi studenti? (Rispondi se sei docente)

Sì

No

Perché i viaggi d’istruzione e le gite scolastiche vanno (o non vanno) abolite? Motiva la tua risposta

(risposta aperta)