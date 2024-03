Docenti aggrediti, 1 studente su 5 ha assistito a episodi di violenza verbale o fisica. E i genitori si schierano con i figli

Si torna a parlare di aggressioni, soprattutto quelle ai danni di docenti. Secondo il monitoraggio sul fenomeno effettuato dal portale Skuola.net, che ha coinvolto un campione di 2.000 studenti delle classi secondarie superiori, 1 studente su 5 ha assistito ad aggressioni per lo più verbali, ma anche fisiche, nei confronti dei professori.

A emergere sono stati altri dati che possono essere analizzati. Secondo il monitoraggio, 1 alunno su 4 pensa che il fenomeno sia legato al fatto che i giovani di oggi sono meno tolleranti rispetto a un’autorità superiore quale può essere un professore. Tutti gli altri, invece, trovano altrove l’origine dei mali. Per oltre un quinto (21%) le aggressioni sono figlie dell’atteggiamento delle famiglie, che oggi tendono a giustificare sempre e comunque i figli. Mentre oltre 1 su 10 (il 14%) sostiene che ciò accade perché gli insegnanti hanno perso il blasone e l’autorevolezza del passato. Ma la fetta più grande (37%) individua nella società nel suo complesso la fonte della violenza: l’aggressività è ovunque e i giovani non sfuggono al “contagio”.

Un altro dato che emerge dallo studio è che oltre un terzo degli studenti (34%) riporta che c’è sempre (16%) o molto spesso (18%) almeno un membro della classe che, quando c’è un’aggressione, la riprende con lo smartphone. E solo nell’8% dei casi quel video resta lì: più facilmente viene condiviso nelle chat di classe o di scuola (34%) o peggio ancora postato sui social network (58%). Questo spiega perché gli episodi di violenza spesso vengano creati ad arte o ingigantiti per essere ripresi, come afferma il 77% degli intervistati che ne sono stati testimoni.

E i genitori da che parte si schierano?

Secondo i dati raccolti, gli studenti hanno dichiarato che solo poche volte (22%) i genitori si schierano apertamente dalla parte dell’insegnante; la maggior parte (50%) vuole prima valutare il caso e un preoccupante 28% tende ad appoggiare il figlio a prescindere. Allo stesso modo, quando si verificano questi episodi, gli altri studenti non fanno granché per arginare il problema: solo in 1 caso su 5 il grosso della classe prende le parti del docente, in 1 caso 4 alimenta persino la cosa sostenendo l’aggressore, nel resto dei casi osserva senza fare nulla.