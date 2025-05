Docenti aggrediti, aumento dei casi del 111%: scuola trincea?

“Dobbiamo far sì che gli insegnanti siano rispettati. Non voglio più sentire parlare di aggressioni agli insegnanti, di insulti agli insegnanti, di offese agli insegnanti. Ecco perché è fondamentale intervenire sulla condotta e intervenire sulle attività di cittadinanza solidale”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ai microfoni della Tecnica della Scuola, è stato chiaro: basta aggressioni ai docenti e al personale scolastico.

I dati parlano di un’aggressione ad un insegnante (o al personale scolastico) ogni due giorni. Da gennaio 2023 a febbraio 2024 si sono registrate ben 133 denunce ospedaliere per episodi violenti avvenuti a scuola.

“Dobbiamo sempre di più investire per valorizzare e ridare autorevolezza ai nostri docenti ai nostri dirigenti scolastici al personale scolastico. Abbiamo bisogno di loro per far sì che il nostro paese possa continuare a crescere” ha spiegato ancora il Ministro.

Le sanzioni? La legge n. 25 ha inasprito le pene per reati come oltraggio a pubblico ufficiale, un genitore rischia una condanna fino a 7 anni e mezzo. Ma ci sono anche sanzioni comprese tra i 500 e i 10.000 euro da versare all’istituto di appartenenza della vittima.