Docenti di sostegno confermati su richiesta della famiglia: la norma è legittima

Da Salvatore Nocera, noto esperto di inclusione e disabilità riceviamo il seguente contributo che volentieri pubblichiamo

Ho appreso che vi è stato un ricorso al TAR da parte della UIL scuola e della GILDA sul decreto ministeriale n. 32 del 2025 attuativo dell’articolo 8 del d.l. 71/2024, relativo alla proroga del docente supplente di sostegno con rinomina per un secondo anno su richiesta della madre, valutata discrezionalmente dal dirigente scolastico.

Pur non avendo letto il ricorso, mi permetto di ribadire quanto ho già espresso in vari articoli su Superando e altrove, che è in sintesi quanto segue: