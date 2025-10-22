Docenti e dirigenti uniti per innovare didattica e scuola, le parole di Ricci (Invalsi) a Didacta

Da oggi, 22 ottobre, fino al 24, avrà luogo lo spin off di Fiera Didacta, l’edizione Trentino. L’evento si tiene a Riva Del Garda.

Roberto Ricci, Presidente INVALSI, è intervenuto a Didacta Italia a Riva del Garda ai microfoni della Tecnica della Scuola, sottolineando come la presenza dell’Istituto sia una fondamentale occasione per incontrare la scuola, gli insegnanti e i dirigenti scolastici.Il focus principale dell’INVALSI è continuare il discorso sul supporto, il sostegno e la riflessione sulle competenze digitali e sui temi rilevanti dell’Intelligenza Artificiale (IA).

Ricci crede sia cruciale ragionare tutti insieme per trovare le strade migliori. Le prime rilevazioni effettuate danno risultati interessanti, che potrebbero costituire un grande strumento per combattere e contrastare i divari riscontrati da tempo. Per Ricci, la scuola ha tantissimo da dare, mostrando un valore educativo amplificato. La “scuola con l’S maiuscola” è lo strumento migliore per combattere i rischi presenti in questo momento di transizione. Riguardo alla dispersione scolastica, l’Italia sta conseguendo risultati eccezionali nella riduzione della dispersione esplicita. Tuttavia, ciò rende il compito più sfidante.

Dopo aver “trattenuto i ragazzi a scuola”, è indispensabile trovare le metodologie e i linguaggi adeguati per evitare che la riduzione della dispersione esplicita si trasformi in dispersione scolastica implicita. Commentando i dati Ox Talis, Ricci evidenzia che le docenti italiane costituiscono una categoria professionale straordinaria, molto interessata alla qualità del proprio lavoro. Questa categoria merita di essere protetta, sostenuta e gratificata.

A Didacta, INVALSI pone l’attenzione su competenze digitali e IA, ritenendo che debbano avere un ruolo importante nella didattica e nella valutazione. Infine, Ricci sottolinea che la tecnologia offre la possibilità concreta di attuare percorsi individualizzati, un obiettivo che le scienze dell’educazione perseguono da tempo ma che finora era di difficile realizzazione.

L'evento si rivolge a tutti i livelli di istruzione: dalla scuola dell'infanzia alla primaria, dalla secondaria agli istituti professionali, ITS, università e centri di ricerca.

