Docenti in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, ma questo vale solo alla prima ora

Il mio dirigente, ci scrive una docente di un Liceo, mi ha convocato in presidenza per farmi notare che non rispettavo il contratto collettivo nazionale della scuola. Secondo il parere di questo ds, quando i docenti entrano alla seconda ora o anche dopo, devono trovarsi davanti la porta della loro classe cinque minuti prima del suono della campanella. Vi chiedo di rispondere a questa mia domanda: “realmente esiste una norma contrattuale, come sostenuto dal mio ds, che impone la presenza a scuola del docente 5 minuti prima dell’inizio del suo orario di servizio?”

La norma non è estensiva

Tra i doveri dell’orario di servizio dei docenti c’è anche quello di essere già in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Questa norma vale ovviamente solo per la prima ora di lezione, qualche Dirigente scolastico assurdamente la estende anche alle ore intermedie.

Regolamenti illegittimi

Sono del tutto illegittimi i regolamenti di Istituto che dovessero imporre l’arrivo a scuola dei docenti, che non dovessero entrare alla prima ora di lezione, 5 minuti prima rispetto al loro orario di servizio. Non solo si tratterebbe di una richiesta illegittima ma anche immotivata.

È importante ricordare che nel comma 5 dell’art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018, è previsto che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi, questo per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni.

Come abbiamo appenda detto, sono del tutto illegittimi i regolamenti di Istituto che impongono, contro il CCNL scuola, l’obbligo di presenza dei docenti 5 minuti prima del proprio orario di entrata davanti la porta della classe. In buona sostanza non si può obbligare un docente che per suo orario personale entra alle 9 (seconda ora di lezione) ad essere davanti alla porta della classe alle ore 8.55 o in alcuni casi anche alle ore 8.50 visto che sono richiesti 10 minuti di anticipo rispetto il proprio orario di entrata. Se alla prima ora è un obbligo essere in classe 5 minuti prima, nelle ore successive è sufficiente essere dietro la porta al suono della campanella o, nel caso che il docente sia impegnato in altra classe, nel tempo necessario allo spostamento da una classe all’altra.