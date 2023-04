Docenti in Europa, fantasmi in Italia. I 12mila abilitati all’estero non ci stanno

Docenti in Europa, fantasmi in Italia. I 12mila abilitati all’estero non ci...

Docenti in Europa, fantasmi in Italia. Si definiscono così i 12mila docenti con titolo di abilitazione preso all’estero e adesso mandati in coda dal decreto legge pubblicato nella giornata del 22 aprile in Gazzetta Ufficiale. Ecco il loro grido di protesta:

“A nome di 12.000 #docentiineuropafantasmiinitalia chiediamo attenzione sul decreto legge appena uscito. Mandare in coda migliaia di docenti regolarmente formati in Europa che attendono il riconoscimento dal ministero da anni e anni è ILLEGITTIMO ed è la giurisprudenza a parlare, non chiacchiere dei sindacati sparticattedre.

È stata ignorata l’Adunanza plenaria e l’ostruzionismo fuorilegge del ministero. Siamo stati diffamati sui social, chiamati furbi o ladri e abbiamo sempre agito nella legalità perché i nostri titoli sono a posto e i nostri percorsi sono costati fatica e sacrificio. Ora non staremo più zitti. Chiediamo alla vostra redazione di dare voce alla nostra protesta perché andremo fino infondo questa volta per vedere rispettati immediatamente i nostri diritti”.

Comitato Docenti in Europa, fantasmi in Italia