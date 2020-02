Docenti neoassunti 2019/2020, apre la piattaforma Indire

Con molto ritardo rispetto al passato, apre la piattaforma Indire per i neoassunti 2019/2020.

La piattaforma è aperta per i docenti neoammessi in ruolo con passaggio di ruolo e per i docenti in percorso annuale FIT a.s. 2019/2020. e nei prossimi mesi, e fino al completamento dell’anno scolastico, questo ambiente accompagnerà gli insegnanti nel sistematizzare e consolidare tutte le tappe del loro percorso.

Neoassunti 2019/2020: come accedere alla piattaforma Indire

Diversamente dagli anni precedenti, riferisce il sito Indire, l’ambiente 2019/2020 implementa un sistema di autenticazione basato sulle credenziali del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione e compatibile con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). Per iscriversi, è quindi possibile inserire le credenziali già in proprio possesso su questi due sistemi e non è più necessaria la generazione di un sistema di credenziali separato.

Si tratta di un importante passo avanti verso la semplificazione degli accessi e l’integrazione dei servizi digitali, in prospettiva di un sistema unico per l’accompagnamento alla documentazione della formazione, in continuità con tutte le tappe di sviluppo professionale dei docenti.

Piattaforma Indire neoassunti 2019/2020: cosa sapere

Per quanto riguarda l’ambiente riservato ai docenti tutor, questo sarà reso disponibile nella primavera del 2020. Come di consueto, anche quest’anno la piattaforma consente ai referenti territoriali per la formazione neoassunti (esponenti di USR, UAT, scuole polo) di accedere a una demo dell’area riservata, in modo da poter prendere visione delle attività che compongono il percorso formativo e facilitare così l’accompagnamento dei docenti.

Le modalità di accesso a tale funzione saranno comunicate direttamente alle Direzioni Regionali. Per lo stesso fine, la descrizione dei principali dispositivi presenti nel portfolio – sia per la versione Neoassunti che per la versione FIT – è resa disponibile anche in versione testuale (sia in formato editabile sia in formato pdf), liberamente scaricabile dalla sezione Toolkit.

Sezione Toolkit

Come ogni anno, particolare cura è stata dedicata alla sezione Toolkit, per fornire indicazioni e strumenti per la formazione proposti da Indire e dal territorio e rivolti a docenti, tutor e referenti. Questa sezione sarà costantemente arricchita lungo il corso dell’anno.



Assistenza

Per richieste di assistenza, invitiamo a utilizzare gli appositi canali indicati sulla piattaforma e ricordiamo ai docenti di consultare prima di tutto le FAQ, cioè le risposte alle domande più frequenti, per un primo livello di assistenza.

Nel caso in cui le FAQ non abbiano risolto i vostri dubbi, è possibile contattare:

Il numero 080 9267603 per le problematiche legate a iscrizione e autenticazione;

per le problematiche legate a iscrizione e autenticazione; Il servizio di supporto online accessibile dalla home page del sito principale.

Nel corso dei prossimi mesi pubblicheremo su questo sito, sul sito informativo Neoassunti e sui canali social Indire ulteriori avvisi, comunicazioni, notizie e approfondimenti sull’andamento della formazione, con l’obiettivo di orientar e accompagnar al meglio i docenti in questa esperienza di crescita professionale.