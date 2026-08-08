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08.08.2026

Inizio scuola 2026/2027, cosa proporre il primo giorno di lezioni? Il corso sull’accoglienza

Redazione
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Indice
Il primo giorno di scuola
Gestire l’accoglienza attraverso l’approccio dell’apprendimento cooperativo
Il corso

Il primo giorno di scuola non può essere l’ennesima sfida da affrontare improvvisando tra regole da spiegare, classi da gestire e studenti da conoscere. L’accoglienza non è tempo perso: è il momento in cui si costruiscono relazioni, clima e basi per tutto l’anno.

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Il primo giorno di scuola

Come pianificare il rientro in classe degli studenti? Cosa fare il primo giorno di scuola? Un’idea efficace per un’accoglienza di alto profilo pedagogico è quella di lavorare sin dalle prime ore in piccoli gruppi di alunni, evitando, se possibile, la didattica frontale, se non ridotta a brevi momenti funzionali al lavoro di gruppo.

Gestire l’accoglienza attraverso l’approccio dell’apprendimento cooperativo

Cooperare è lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni, è acquisire un metodo di lavoro che, partendo dal piccolo gruppo, permetta di lavorare insieme gli altri, migliorando reciprocamente l’apprendimento e le abilità sociali. L’apprendimento cooperativo sostiene che tali abilità non siano innate né supposte, ma possano essere apprese da ognuno. Possiamo pertanto educare all’uso di queste capacità, possiamo fare esperienza e consolidare tali capacità. A piccoli passi, possiamo costruire questo percorso di avvicinamento all’apprendere in modo cooperativo, possiamo guidare la classe proponendo attività a differenti momenti della vita di classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Accoglienza: indicazioni utili per avviare l’anno scolastico, in programma dal 31 agostoa cura di Daniela Pavan.

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Il focus del webinar è sulla gestione del momento di Accoglienza, inteso come occasione di conoscenza e condivisione per le classi prime di ogni ordine e grado, ed anche dei momenti di avvio del nuovo anno scolastico con la definizione di regole di convivenza comune.

Obiettivi specifici del percorso sono:

  • conoscere gli elementi principali dell’apprendimento cooperativo attraverso la lettura di attività realizzate e sperimentabili per l’accoglienza;
  • conoscere le tecniche e le modalità proposte da alcuni autori del metodo (S. Kagan, Johnson&Johnson, Sharan);
  • conoscere il modello di Gestione dell’Armonia di J. Freiberg ed esemplificazione di alcune attività;
  • riflettere sulle esperienze presentate per avviare nuova progettazione in classe.
accoglienzaPrimo giorno di scuola

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