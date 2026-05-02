Docenti primaria soprannumerari su posto lingua, devono confluire su graduatoria posto comune

Una docente X è stata individuata perdente posto sul posto lingua in cui è titolare nella scuola primaria A, la dirigente scolastica l’ha individuata perdente posto e le ha fatto presentare domanda di mobilità condizionata nonostante ci fossero altre docenti con minore punteggio in graduatoria di Istituto, ma titolari sul posto comune. La docente X ci chiede se la dirigente scolastica ha agito correttamente e in modo conforme alla normativa vigente.

Perdenti posto primaria solo da posto comune

È utile sottolineare che all’art.19, comma 3 del CCNI mobilità 2025-2028 è specificato che nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese, educazione motoria). Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Errata notifica di perdente posto

La dirigente scolastica ha commesso l’errore di notificare la soprannumerarietà alla docente X dalla graduatoria di posto lingua. Avrebbe dovuto fare confluire i docenti di posto lingua nella graduatoria di posto comune e solo da quest’ultima graduatoria , stilata per ordine di punteggio, avrebbe dovuto individuare il docente perdente posto.

In buona sostanza la docente X avrebbe avuto il diritto di subentrare nel posto comune della scuola di titolarità, quindi a perdere il posto sarebbe dovuta essere l’ultima in posizionata nella graduatoria unificata posto comune-posto lingua.