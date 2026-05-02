BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
02.05.2026

Docente mette “3” in una verifica agli assenti, la ds apre un procedimento disciplinare: la valutazione non è uno strumento punitivo

Redazione
Indice
L'assenza strategica e la sanzione
La sentenza del Tribunale di Modena
Un confine che vale per tutti

Il voto scolastico non può essere usato per sanzionare un comportamento: è quanto stabilito dal Tribunale di Modena, che ha confermato il provvedimento disciplinare inflitto a una docente di scuola superiore per aver assegnato un “3” d’ufficio a studenti assenti nel giorno di una verifica programmata.

L’assenza strategica e la sanzione

Tutto nasce durante lo scorso anno scolastico, come riporta Il Mattino, quando la professoressa si trovò di fronte a un’assenza di massa nel giorno del compito di matematica. Convinta si trattasse di un’astensione deliberata, non si limitò a registrare l’assenza sul registro elettronico, ma inserì anche il voto minimo, accompagnato dalla nota: “Assenza strategica per non fare la verifica”. La contestazione degli studenti spinse la dirigente scolastica ad aprire un procedimento disciplinare. Secondo la presidenza, il voto deve certificare il livello di preparazione raggiunto e non può diventare uno strumento punitivo per le scelte comportamentali degli alunni. La docente ricevette una sanzione disciplinare scritta.

La sentenza del Tribunale di Modena

L’insegnante ha impugnato il provvedimento, ma il giudice del lavoro le ha dato torto. Nelle motivazioni della sentenza, il tribunale ribadisce un principio fondamentale dell’ordinamento scolastico: non è possibile assegnare un voto di profitto per una prova alla quale lo studente non ha partecipato. Il dispositivo recita che nessuna infrazione disciplinare legata al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti, e che il giudizio sulla condotta deve restare separato da quello sul rendimento. In pratica, se un’assenza è ritenuta ingiustificata o strumentale, può incidere sul voto di comportamento a fine quadrimestre, ma non può tradursi in un’insufficienza immediata nella materia.

Un confine che vale per tutti

La vicenda solleva una questione che riguarda l’intero sistema scolastico: dove finisce la valutazione del merito e dove inizia la sanzione disciplinare? La sentenza modenese traccia una linea netta. Strumenti e finalità devono restare distinti: i voti misurano la preparazione, il registro disciplinare registra i comportamenti. Confonderli, anche con le migliori intenzioni pedagogiche, espone i docenti a conseguenze sul piano legale e contrattuale.

Procedimento disciplinare

Una docente taglia i capelli a due studentesse: “Mi sono messa al loro livello”. Parte il procedimento per giudicare il gesto: rischia la sospensione

Finta baby sitter tenta di rapire bimba da scuola, Valditara fiero della prontezza delle maestre. E se avessero creduto alla donna?

Docenti “bulli”, scatti d’ira o gesti di prevaricazione sugli alunni non sono ammissibili: a Rimini pm chiede 5 anni di carcere per una maestra

Il docente che ha minacciato la figlia di Meloni vuole incontrare gli studenti: loro non devono rovinarsi con una frase. News sul procedimento disciplinare

Carta docente bloccata in caso di provvedimento disciplinare, anche se si viene sospesi un solo giorno: giusto così?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docente mette “3” in una verifica agli assenti, la ds apre un procedimento disciplinare: la valutazione non è uno strumento punitivo

Redazione

Libano, a Yaroun le ruspe israeliane demoliscono una scuola cristiana

Redazione

Riforma istituti tecnici: raggiunto accordo su organici, tavolo aperto il 6 maggio

Redazione

Quanto manca alla fine della scuola? La tabella con tutte le date

Redazione
vai alla ricerca avanzata