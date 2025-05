Docenti sostegno confermati dalla famiglie, TAR Lazio respinge istanza Flc-Cgil e Gilda [PDF decisione]

Con una decisione pubblicata il 12 aprile scorso, il TAR Lazio ha stabilito che, almeno per ora, il DM 32 in materia di conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie, resta del tutto applicabile.

Il TAR aveva preso in esame il ricorso presentato dalla Flc-Cgil e dalla Gilda degli Insegnanti che parlano senza mezzi termini di un decreto che introduce elementi di clientelismo e di scarsissima trasparenza.

Di tutt’atro avviso sono invece diverse associazioni delle famiglie che ritengono che i diritti degli alunni con disabilità debbano avere priorità rispetto alle graduatorie.

I sindacati ritengono che il decreto sia anche a rischio di costituzionalità ed è forse proprio per questo che il TAR ha deciso di sospendere ogni giudizio e di rinviare tutto alla seduta del 25 settembre quando ci si pronuncerà sul merito della vicenda.

Per adesso, quindi, la procedura stabilita dal Ministero resta in vigore: entro la fine di maggio le famiglie degli alunni con disabilità potranno avanzare richiesta di conferma.

In precedenti articoli abbiamo ampiamente chiarito quale debba essere la procedura.