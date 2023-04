Docenti stressati, come fare per potenziare le proprie risorse personali? Un laboratorio sull’empowerment dell’insegnante

Docenti stressati, come fare per potenziare le proprie risorse personali? Un laboratorio...

Il mestiere del docente è tra i più complessi che esistano. Come fare per dare il meglio di sé e sentirsi bene mentre lo si svolge? Ogni insegnante farebbe buon uso di un'attenta riflessione sul proprio modo di lavorare e di interagire con gli alunni per capire come diventare più "potente" a livello personale.

Il potenziamento dell’insegnante è fondato su un aspetto saliente, la sua capacità di creare connessioni, con sé e con la classe (gli altri attori), di integrare fattori e persone, all’interno di un flusso che chiameremo “effetto facebo”: ricchezza e vitalità, una nuova fioritura.

Effetto facebo

Aumento di comportamenti sociali fluidi e spontanei (con più attenzione agli altri).

Regolazione buona di emozioni e stati affettivi (capacità di recupero e regolazione, resilienza effettiva).

Riduzione di comportamenti stereotipati e superficiali, privi di senso e privi di buon senso.

Miglioramento delle capacità comunicative e di espressione nelle lezioni e nelle interazioni.

Accensione di sprazzi di sentimento benevolo, unificante, che riduce paure e insidie.

Quanto è importante oggi lavorare sull’empowerment?

Che cos’è l’empowerment? L’Empowerment è quel processo di ampliamento delle possibilità, delle capacità di scelta, dell’autodeterminazione e autoregolazione, del sentimento del proprio valore e del controllo sulla situazione di lavoro, dell’autostima e autoefficacia. In altre parole l’empowerment è il concetto attraverso il quale le persone, a partire da una qualche condizione di svantaggio, di stress e di dipendenza non emancipante, vengono rese “potenti” al fine di ridurre e sopire i sentimenti di impotenza, sfiducia e paura, l’ansietà, la tensione negativa e l’alienazione.

La professione insegnante non è esente da rischi, è un mestiere con buone dosi di stress. Ecco perché le risorse personali del docente diventano strumenti chiave per superare le difficoltà del contesto ambientale e quelle proprie, provenienti da noi stessi.

Il workshop

Su questi argomenti il corso Potenziamento delle risorse personali del docente in programma dal 14 aprile, a cura di Pino De Sario.

A differenza di un classico corso “frontale”, un workshop si caratterizza per una forte componente laboratoriale. Durante ogni incontro si potranno sperimentare in prima persona gli strumenti proposti, così da acquisirne piena familiarità ed essere guidato nella scelta degli strumenti migliori per la propria classe.

Essendo un workshop con attività laboratoriali è richiesta la partecipazione attiva con la condivisione della webcam e l’intervento a voce.

