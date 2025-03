Docenti stressati: la pratica della coerenza cardiaca per il proprio benessere e quello degli studenti

Studenti e insegnanti sommersi da stress, demotivazione e solitudine: è davvero questa la scuola che vogliamo? In un sistema che valuta e misura tutto, serve ritrovare equilibrio, benessere e autentica connessione. E se la chiave fosse proprio nelle emozioni e nella coerenza interiore? VAI AL CORSO

Secondo le più recenti ricerche neuroscientifiche, la nostra è una società caratterizzata dall’iperconnessione istantanea, connotata da vissuti trasversali a tutte l’età, quali il disorientamento, l’anomia e la crescente riduzione di motivazione e di progettualità. Con l’avvento di nuove forme di intelligenza artificiale, viviamo una realtà psicosociale in cui le emozioni dominanti ed esperite da tutti segretamente, sono la solitudine e il languishing (rassegnazione, non fioritura).

Peraltro, considerato che il modello sociale imperante e l’istituzione educativa sono troppo spesso volte a valutare, misurare e giudicare, il sistema limbico dei soggetti attiva due tipologie di reazione: di aggressività o di perdita di energia, determinando esperienze fortemente stressogene e demotivanti.

Pertanto, gli insegnanti, i formatori e tutte le figure educative devono necessariamente assolvere all’imperativo pedagogico di tornare ad essere facilitatori di interruttori di relazione con sé stessi e con gli altri, per appagare il crescente languore di gioia.

La gioia come emozione autentica non si può indurre ma si può emettere e accende dei picchi di attivazione di futuro, il nostro progetto è volto a modulare il neurosviluppo alla gioia mediante il processo dell’attenzione selettiva e del processo di mirroring, volendo favorire la consapevolezza degli stati di gioia, dei vissuti emotivi e della reciprocità autentica.

L’intervento formativo promuove l’apprendimento della pratica della Coerenza Cardiaca, per migliorare la gestione dello stress, la concentrazione e il benessere degli educatori e degli studenti. La letteratura scientifica dimostra che la pratica regolare della coerenza cardiaca effettuata in classe sia utile nel favorire la qualità della vita percepita sia dagli insegnanti che dagli studenti, per una fattiva scuola inclusiva, orientata al successo di tutti gli allievi, a prescindere dalle peculiarità, per promuovere i talenti latenti.

L’intento è quello di elicitare negli insegnanti la capacità di praticare la coerenza psicofisiologica per sviluppare competenze personali e professionali di resilienza, centratura emotiva, benessere psicofisico per divenire, in una logica steineriana, ispiratori e facilitatori della coerenza cardiaca per bambini e adolescenti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Cuore, mente e neuroscienze. La coerenza cardiaca come strumento educativo a cura di Gabriella Barrica e Rosalba Cucciuffo, in programma dall’11 marzo.

