Docufilm a Catania sullo storico Giuseppe Giarrizzo

Omaggio allo storico Giuseppe Giarrizzo, già preside della Facoltà di Lettere di Catania, attraverso un docufilm dal titolo “Il Sud non ha bisogno di lacrime”. L’iniziativa è partita dall’Accademia di Belle Arti di Catania, presieduta da Lina Scalisi e diretta da Gianni Latino, per rende omaggio appunto alla memoria di Giuseppe Giarrizzo (Riposto 1928 – Catania 2015), storico di levatura internazionale, intellettuale animato da passione civile, anche nei suoi poderosi articoli sulla prima pagina della Sicilia testimoniava la sua avversione per un Sud “piagnone”, refrattario a puntare sulle proprie forze. Ma non solo. Si deve proprio a Giarrizzo il recupero del complesso monumentale dei Benedettini del quale quest’anno ricorrono i trent’anni dalla restituzione alla comunità.

Il docufilm su Giarrizzo sarà proiettato giovedì 13 aprile, alle ore 21, al Teatro Massimo Bellini nel corso di una serata organizzata dall’Accademia di Belle Arti e inserita nei lavori del Congresso Sisem (Societa italiana per la Storia dell’età moderna) che dal 13 al 15 aprile vedrà a Catania decine di studiosi e ricercatori dei maggiori atenei e istituti di ricerca italiani.

A condurre la serata, il giornalista e scrittore Giuseppe Di Fazio.