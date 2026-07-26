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26.07.2026

Domanda 150 preferenze da GPS, sarà possibile ritirare l’istanza anche dopo il 29 luglio ma prima delle nomine

Lucio Ficara
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Indice
Istruzioni per il ritiro della domanda
Come vedere il ritiro della domanda

Il ritiro dell’istanza delle 150 preferenze per chi è inserito in GPS sarà possibile anche dopo il 29 luglio 2026 data di scadenza delle domande, verrà consentito fino alla seconda metà di agosto 2026 ovviamente prima che venga avviato l’algoritmo dei primi bollettini ufficiali delle supplenze.

Istruzioni per il ritiro della domanda

Successivamente alla chiusura dell’istanza e prima dell’avvio della fase di elaborazione dei processi di nomina da parte
dell’ufficio, nel caso la domanda sia stata «Inoltrata» l’aspirante può procedere ad un eventuale ritiro della stessa
mediante: 1) la selezione dell’apposito link presente all’interno della mail di avvenuto inoltro; 2) dall’elenco
delle domande cliccando sull’icona «Vai alla pagina di ritiro della domanda.

La domanda può essere ritirata parzialmente e/o totalmente, nel caso in cui l’aspirante abbia compilato sia la sezione delle preferenze ai fini del ruolo sia la sezione delle supplenze. La domanda può essere ritirata totalmente nel caso in cui l’aspirante abbia compilato solo una delle sezioni.

Per ciascuno dei processi è possibile effettuare il Ritiro totale o il Ritiro parziale fintanto che l’ufficio competente non abbia avviato la prima elaborazione delle nomine per ogni tipologia di processo.

Il ritiro della domanda, sia totale che parziale, non sarà possibile se la specifica tipologia di processo risulta in fase di elaborazione.

Come vedere il ritiro della domanda

Successivamente al ritiro, l’utente dall’elenco domande potrà vedere lo stato della domanda:

  • «Ritirata parziale» se si è provveduto a ritirare solamente la domanda per supplenze ai fini dell’immissione in ruolo
    o solamente la domanda per le supplenze annuali e fino al termine nel caso in cui l’aspirante abbia compilato le due
    sezioni;
  • «Ritirata» se si è provveduto a ritirare sia la domanda per le supplenze ai fini dell’immissione in ruolo sia la
    domanda per le supplenze annuali e fino al termine nel caso in cui l’aspirante abbia compilato le due sezioni oppure
    nel caso in cui l’aspirante ha compilato solo una delle due sezioni per cui è effettuato il ritiro.

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