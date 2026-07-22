150 preferenze, la precedenza per l’assistenza a un genitore vale anche se mi trovo in un’altra regione?

Sono tante le novità delle 150 preferenze 2026, con cui migliaia di docenti interessati alla procedura devono fare i conti. Come ogni anno, Tecnica della Scuola sta seguendo da vicino questo appuntamento, con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Ne abbiamo parlato in diretta martedì 21 luglio, alle 16.30, con Attilio Varengo, segretario nazionale di Cisl Scuola, che ha dato ai lettori numerosi consigli utili a orientarsi tra le novità di quest’anno della domanda. La trasmissione si può rivedere sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

La precedenza prevista dalla Legge 104 per l’assistenza a un genitore vale anche se mi trovo in un’altra regione?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “No, la precedenza non si applica se il genitore risiede in una regione o provincia diversa”.