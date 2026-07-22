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Prima Ora - Notizie del 22 luglio

Docenti
22.07.2026

150 preferenze, a quale sanzione si va incontro se non si risponde alla mail di nomina per il ruolo?

Sara Adorno
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Indice
A quale sanzione vado incontro se non rispondo alla mail di nomina per il ruolo?
Rivedi la diretta

Sono tante le novità delle 150 preferenze 2026, con cui migliaia di docenti interessati alla procedura devono fare i conti. Come ogni anno, Tecnica della Scuola sta seguendo da vicino questo appuntamento, con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Ne abbiamo parlato in diretta martedì 21 luglio, alle 16.30, con Attilio Varengo, segretario nazionale di Cisl Scuola, che ha dato ai lettori numerosi consigli utili a orientarsi tra le novità di quest’anno della domanda. La trasmissione si può rivedere sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

A quale sanzione vado incontro se non rispondo alla mail di nomina per il ruolo?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Per le immissioni in ruolo, l’assegnazione della sede da parte dell’algoritmo è considerata una forma di accettazione. Se il docente non conferma o non accetta la sede assegnata nei tempi previsti, decade dalla procedura di nomina”.

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