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Prima Ora - Notizie del 22 luglio

Docenti
22.07.2026

150 preferenze, se accetto un “interpello” e successivamente vengo nominato da GPS, posso restare senza incorrere in sanzioni?

Sara Adorno
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Indice
Se accetto un "interpello" e successivamente vengo nominato da GPS, posso restare sull'interpello senza incorrere in sanzioni?
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Sono tante le novità delle 150 preferenze 2026, con cui migliaia di docenti interessati alla procedura devono fare i conti. Come ogni anno, Tecnica della Scuola sta seguendo da vicino questo appuntamento, con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Ne abbiamo parlato in diretta martedì 21 luglio, alle 16.30, con Attilio Varengo, segretario nazionale di Cisl Scuola, che ha dato ai lettori numerosi consigli utili a orientarsi tra le novità di quest’anno della domanda. La trasmissione si può rivedere sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Se accetto un “interpello” e successivamente vengo nominato da GPS, posso restare sull’interpello senza incorrere in sanzioni?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Sebbene sia necessario un chiarimento ufficiale dal Ministero, l’opinione è che, essendo già contrattualizzati tramite interpello, si applichino le medesime regole delle GPS. Probabilmente è possibile restare sull’interpello, mentre il rischio sanzionatorio è più alto nel caso opposto, ovvero se si abbandona un interpello già avviato per passare a una nomina da GPS”.

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