Domanda mobilità annuale. In Lombardia termine prorogato all’11 luglio

In Lombardia il termine per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è stato prorogato dal 5 luglio all’11 luglio.

Le domande vanno presentate per il tramite della scuola di servizio all’AT provinciale competente ovvero, vista la situazione emergenziale, anche direttamente, direttamente agli AT via PEC. ( nota USR 29 giugno).

Quindi, i docenti che presentano domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria nelle province lombarde e quelli che presentano domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per le province della regione Lombardia avranno tempo per farlo fino alle 23.59 del giorno 11 luglio ( Nota USR del 30.6.2021).