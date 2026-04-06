BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
ATA
06.04.2026
Aggiornato il 01.04.2026 alle 16:44

Domanda mobilità ATA, come compilare l’istanza: guida, modulistica e tutorial

Redazione
Indice
Modulistica, autodichiarazioni e bollettini ufficiali

Fino al 13 aprile 2026 il personale ATA interessato potrà presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2026/2027.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 21 maggio 2026. Gli esiti della mobilità saranno invece pubblicati il 12 giugno 2026.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.

A supporto del personale ATA di ruolo che voglia chiedere il trasferimento è disponibile una guida del Ministero, con le indicazioni per accedere all’istanza e sulla compilazione.

LA GUIDA

Guida_Mobilita_personale_ata_v2Download

Modulistica, autodichiarazioni e bollettini ufficiali

Nella pagina ministeriale dedicata alla mobilità 2026/2027 sono pubblicati anche i seguenti documenti utili al personale ATA:

Modulistica

Domanda di trasferimento – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Domanda di passaggio di profilo – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Autodichiarazioni

Allegato D ATA – Dichiarazione dell’anzianità di servizio

Allegato E ATA – Dichiarazione di servizio continuativo

Allegato F ATA – Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo

Allegato G ATA – Dichiarazione DSGA beneficiari deroghe

Bollettini ufficiali

Bollettini Istituzioni Scolastiche

VIDEO TUTORIAL

mobilità ata 2026Scadenze 2026

Mobilità personale ATA, domande entro il 13 aprile 2026: guida e modulistica

Scadenza mobilità ATA, c’è tempo fino al 13 aprile 2026: guida e modulistica

Allegati “E” mobilità ATA: come scaricare la modulistica, le autodichiarazioni e i bollettini ufficiali

Mobilità 2026 Ata, primo anno di ruolo: si può passare al profilo di assistente amministrativo nello stesso comune?

Mobilità ATA 2026, scadenza 13 aprile: la guida MIM per presentare la domanda tramite Istanze online

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Didattica a distanza per la guerra in Iran? Tutti contrari, a partire dal Ministro

Alessandro Giuliani

Adozione libri di testo: cosa deve fare il dirigente scolastico? – GUIDA SCARICABILE

Egidio Pagano

Contratto scuola: al via anche la parte normativa. Resta sempre il nodo del codice disciplinare che, ad oggi, appare più vantaggioso per gli ATA

Reginaldo Palermo

Lockdown energetico in Italia: smart working e risparmio una possibilità? In Asia è già realtà. Le ipotesi del Governo

Redazione
vai alla ricerca avanzata