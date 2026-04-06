Mobilità personale ATA, domande entro il 13 aprile 2026: guida e modulistica

Fino al 13 aprile 2026 il personale ATA interessato potrà presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2026/2027.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 21 maggio 2026. Gli esiti della mobilità saranno invece pubblicati il 12 giugno 2026.
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.
A supporto del personale ATA di ruolo che voglia chiedere il trasferimento è disponibile una guida del Ministero, con le indicazioni per accedere all’istanza e sulla compilazione.
Nella pagina ministeriale dedicata alla mobilità 2026/2027 sono pubblicati anche i seguenti documenti utili al personale ATA:
Domanda di trasferimento – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Domanda di passaggio di profilo – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Allegato D ATA – Dichiarazione dell’anzianità di servizio
Allegato E ATA – Dichiarazione di servizio continuativo
Allegato F ATA – Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo
Allegato G ATA – Dichiarazione DSGA beneficiari deroghe