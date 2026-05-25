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25.05.2026

TFA sostegno online: è possibile frequentarlo a distanza?

Lucio Ficara
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Indice
Tirocinio e laboratori vige obbligo di frequenza
Modalità telematiche in misura massima del 20%

Una prossima aspirante alla prova preselettiva TFA sostegno XI ciclo ci chiede:”In caso superassi la prova preselettiva per la frequenza del percorso Universitario del TFA sostegno, potrei svolgere le lezioni online?”. Rispondiamo che la normativa vigente prevede che il monte ore delle lezioni teoriche si svolga almeno per l’80% in presenza. Solo la restante percentuale può essere erogata online, mentre i laboratori e i tirocini sono da svolgere unicamente in presenza.

Tirocinio e laboratori vige obbligo di frequenza

Come disposto con il D.M. 8 febbraio 2019, n.92 art. 3 comma 4, è già previsto dal DM 249/2010, possiamo affermare che la frequenza obbligatoria nella seguente misura dell’80% per ogni insegnamento, mentre vige l’obbligo integrale della frequenza dei laboratori e del tirocinio diretto e indiretto.

Modalità telematiche in misura massima del 20%

Per rispondere in termini normativi al quesito posto dall’aspirante frequentante il percorso TFA sostegno, vale la pena citare l‘art.18-bis, comma 2, del d.lgs. n.59 del 13 aprile 2017, dove è chiaramente scritto che i percorsi per la specializzazione di sostegno sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. Tale opportunità di svolgere in modalità telematica fino al massimo del 20% delle lezioni teoriche viene ripresa nei singoli bandi delle Università.

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