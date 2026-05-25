Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 25 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
25.05.2026

Docenti aggrediti a Parma a cinghiate, nessun “buonismo”: anche il provveditore ora parla di sanzione disciplinare inevitabile perché educante

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Nessun “buonismo” per i giovani studenti che il 22 maggio hanno aggredito due insegnanti nel Parco Ex Eridania di Parma, vicino un istituto superiore, con tanto di minacce (“ti faccio saltare la testa”), delle cinghiate ad uno dei due prof e registrazione video dell’accaduto con le immagini pure diffuse su internet. Lo stesso provveditore di Parma, Andrea Grossi, ha oggi precisato: “La scuola educa anche quando sanziona – ha precisato il dirigente alla Gazzetta di Parma – questi comportamenti sono intollerabili, ma neppure devono essere ‘pensabili’ in uno spazio di crescita come quello delle nostre scuole, ribadisco la necessità e l’urgenza di accertare con precisione e trasparenza le responsabilità e adottare con fermezza i conseguenti provvedimenti disciplinari. La scuola lo farà in tempi brevi”.

Secondo Grossi, “il processo che porta a una sanzione disciplinare ha una portata educativa: conduce a riconoscere il proprio errore, a coglierne la portata, il rischio, la ferita per tutta la comunità. La scuola agisce ogni giorno, gettando le basi di comportamenti virtuosi, collaborativi, responsabili. Non sempre questo sforzo porta frutto. Lì interviene il livello della sanzione per preservare la sicurezza, la fiducia reciproca e il clima sereno dei rapporti”.

Poche ore prima, il provveditore di Parma era sembrato più indulgente: si tratta, aveva detto commentando con la stampa l’aggressione adi due docenti di scuola superiore, “d un fatto grave ma non è giusto enfatizzarlo più di tanto dal punto di vista degli aspetti fisici, non abbiamo notizie di ferite”.

Sempre Grossi, aveva sottolineato: “che siano studenti, che siano docenti, ha anche degli strumenti disciplinari e le sanzioni ma poi c’è un piano che è quello educativo a cui deve cercare sempre di ricondurre la questione perché non è compito della scuola assegnare sanzioni”. 

Il provveditore di Parma, quindi, sembra allinearsi su quanto espresso dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ma anche  dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dall’on. Rossano Sasso, capogruppo di Futuro Nazionale con Vannacci, tutti concordi nell’adottare una linea all’insegna dell’intransigenza.

“Il fatto – ha detto Valditara al Tg1, come riportato da La Gazzetta di Parma, – è molto grave, le norme ci sono e vanno applicate dalla scuola o eventualmente dalla magistratura, è finito il tempo delle giustificazioni, occorre rimettere al centro le responsabilità”

Nessun “buonismo” per i giovani studenti che il 22 maggio hanno aggredito due insegnanti nel Parco Ex Eridania di Parma, vicino un istituto superiore, con tanto di minacce (“ti faccio saltare la testa”), delle cinghiate ad uno dei due prof e registrazione video dell’accaduto con le immagini pure diffuse su internet. Lo stesso provveditore di Parma, Andrea Grossi, ha oggi precisato: “La scuola educa anche quando sanziona – ha precisato il dirigente alla Gazzetta di Parma – questi comportamenti sono intollerabili, ma neppure devono essere ‘pensabili’ in uno spazio di crescita come quello delle nostre scuole, ribadisco la necessità e l’urgenza di accertare con precisione e trasparenza le responsabilità e adottare con fermezza i conseguenti provvedimenti disciplinari. La scuola lo farà in tempi brevi”.

alunni violentidocenti aggreditiParmaSanzione disciplinare

Docenti presi a cinghiate dagli studenti, emblema del fallimento educativo delle famiglie. Siri (Lega): ritiro patente ai genitori per tre mesi

A scuola chi rompe paga, Valditara inflessibile con gli studenti che si macchiano di “atti teppistici”: meritano sanzioni disciplinari e anche giudiziarie

Giovani violenti, ma gli adulti sono stati buoni esempi? Per la vice ministra Bellucci i ragazzi aggressivi chiedono solo aiuto, non sono gioventù bruciata

Lo scappellotto torna in classe? Macché, per fortuna era solo un pesce d’aprile

Torna lo scappellotto a scuola, servirà a “sanare la deriva disciplinare”. Il Ministero dà il via libera, ma solo se “controllato”: no bacchettate – ULTIMORA

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docenti aggrediti a Parma a cinghiate, nessun “buonismo”: anche il provveditore ora parla di sanzione disciplinare inevitabile perché educante

Alessandro Giuliani

Decoro urbano, progetto nazionale FAI: migliaia di studenti partecipanti. I migliori premiati a Milano

Reginaldo Palermo

Maturità 2026, “Non siamo macchine”: sei studenti su dieci dormono meno del necessario a maggio per “colpa” dei docenti

Redazione

Schettini e la fine del tour a teatro: “Studiate non per il voto ma per voi. Continuerò sempre a fare il docente”

Redazione
vai alla ricerca avanzata