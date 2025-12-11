Domande Maturità 2026: 12 dicembre scadenza per candidati interni ed esterni, 2 febbraio abbreviazione per merito e domande tardive

La nota 74346 del 10 novembre 2025 stabilisce in dettaglio i termini e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione all’Esame di Maturità per l’anno scolastico 2025/2026.
La nota ministeriale differenzia chiaramente tra le categorie di candidati, ovvero gli interni (studenti dell’ultima classe e quelli ammessi per merito dalla penultima classe) e gli esterni (coloro che soddisfano specifici requisiti di età, titolo di studio o interruzione della frequenza).
Vengono specificate le scadenze di presentazione, come il 12 dicembre 2025 per la maggior parte dei candidati interni ed esterni, e i processi di assegnazione alle sedi d’esame gestiti dagli Uffici Scolastici Regionali.
Inoltre, il testo illustra i requisiti aggiuntivi per i candidati esterni, inclusa la necessità di superare un esame preliminare in assenza di idoneità all’ultima classe, e disciplina le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi richiesti.
I candidati interni sono generalmente ammessi a sostenere l’esame di maturità se frequentano l’ultimo anno di corso presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L’ammissione è disposta dal consiglio di classe durante lo scrutinio finale.
Le categorie di candidati interni includono:
I candidati esterni sono ammessi se soddisfano una serie di requisiti definiti dall’articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017.
Requisiti principali di ammissione per i candidati esterni:
I candidati interni presentano domanda di ammissione all’esame di maturità al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata.
I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di maturità all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito.
L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avvengono, a partire dal 12 novembre
2025, tramite utenza SPID/CIE/eIDAS. Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
|Termine
|Soggetti Interessati
|Tipo di Domanda
|12 dicembre 2025
|Studenti dell’ultima classe
|Candidati interni (standard)
|12 dicembre 2025
|Candidati esterni
|Presentazione standard (Informatizzata)
|12 novembre – 12 dicembre 2025
|Candidati esterni
|Periodo di presentazione
|2 febbraio 2026
|Studenti della penultima classe
|Abbreviazione per Merito
|2 febbraio 2026
|Candidati Interni ed esterni
|Domande tardive (per gravi motivi)
|24 marzo 2026
|Studenti ritirati dopo il 2 febbraio
|Candidati esterni (tardivi)
|20 aprile 2026
|Candidati esterni
|Integrazione documentazione FSL/ASL