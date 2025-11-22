Home Didattica Dop, disturbo oppositivo provocatorio: come evitare rimproveri a raffica e tensione? Il...

Dop, disturbo oppositivo provocatorio: come evitare rimproveri a raffica e tensione? Il corso per docenti

Di
Redazione
-
CONDIVIDI
posti di sostegno

Tra sguardi di sfida, rimproveri a raffica e tensioni che crescono, non è facile capire dove finisca l’opposizione e dove inizi il disagio. Eppure è proprio lì che si gioca la possibilità di riportare la classe — e l’alunno — verso un percorso più sereno. VAI AL CORSO

Il DOP, Disturbo Oppositivo Provocatorio, comporta, da parte dell’alunno, atteggiamenti conflittuali e rifiuto di adeguarsi alle normali regole condivise dalla classe. Il rifiuto di fare i compiti o di seguire la lezione sono ulteriori segnali di una condizione di disagio, alla quale il docente non dovrebbe reagire con autorità, ma con ascolto e comprensione; con pazienza; con critiche costruttive; con la promozione delle capacità e dei talenti dell’alunno; con attività di gruppo volte a favorire la cooperazione.

Necessità di ricorrere all’insegnante di sostegno?

In questi casi è doveroso ricorrere all’insegnante di sostegno? No, i casi descritti non richiedono l’insegnante di sostegno (non necessariamente) in quanto non riguardano condizioni di vera e propria disabilità. Tuttavia, in presenza di casi certificati da una diagnosi, è necessario predisporre il piano didattico personalizzato in quanto ci troviamo in presenza di diagnosi riconosciute e dunque di bisogni educativi speciali (Bes), i quali richiedono interventi educativi speciali.

Punti tematici

  • Problematiche primarie e problematiche secondarie: distinguerle per migliorare l’intervento.
  • DOP: strumenti d’intervento dalla primaria alla secondaria di secondo grado.
  • Comportamenti oppositivi: strumenti d’intervento dalla primaria alla secondaria di secondo grado.
  • Prevenire comportamenti oppositivi.
  • Intervenire davanti a comportamenti oppositivi.
  • Tecniche e modalità d’intervento per incrementare la motivazione.
  • Strategie didattiche finalizzate al coinvolgimento degli alunni.
  • Strategie d’intervento in classe volte allo sviluppo di una didattica inclusiva.
  • Il vissuto emotivo nei DOP. Conoscerlo per trasformarlo in un vantaggio.

Il corso

Su questi argomenti il Corso Dop: strategie di intervento in classein programma dal 24 novembre, a cura di Marco Catania.

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

WEBINAR

E-LEARNING

CORSI PER LE SCUOLE

CORSI DI PREPARAZIONE AI CONCORSI

CORSI DI ALTA FORMAZIONE

I corsi del momento

Gestire la scuola mese per mese (e-learning)

Sostegno: corso intensivo per docenti incaricati senza titolo – Supporto, consulenza professionale e affiancamento

Steam-box: il laboratorio Steam in valigetta

Italiano e matematica nella primaria: come consolidare le strutture di base

Filiera 4+2: cosa cambia. Indicazioni pratiche

Mi fido di te. Giochi cooperativi per una classe inclusiva

L’attenzione e la concentrazione degli studenti a scuola e nello studio

Articoli correlatiDi più dello stesso autore