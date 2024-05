Doppio canale: Valditara sospende il giudizio, ma sindacati e diversi esponenti della maggioranza sono a favore

Come avevamo previsto poche ore fa, sulla questione del doppio canale per il reclutamento dei docenti è finalmente arrivato il chiarimento del ministro Giuseppe Valditara.

Chiarimento che sarebbe potuto arrivare almeno 24 ore prima tenuto conto che la nostra testata aveva dato notizia di una presunta dichiarazione del Ministro secondo quanto veniva stato riportato in un documento del Movimento Idonei 2020.

Adesso, in merito all’articolo pubblicato oggi su ilfattoquotidiano.it di cui abbiamo già scritto il ministro dell’Istruzione e del Merito “precisa – come rende noto Il Fatto – di non essersi mai espresso circa il doppio canale di reclutamento dei docenti”. “Ogni decisione sul tema – aggiunge Valditara – sarà assunta dopo adeguate valutazioni”.

La precisazione serve certamente a smentire la notizia diffusa dal Movimento Idonei 2020 ma non chiarisce nulla in merito alla vicenda del doppio canale.

Il Ministro infatti afferma di non essersi mai espresso a favore ma dice che la questione merita di ulteriori approfondimenti.

E questo potrebbe provocare nelle prossime ore qualche problema interno alla maggioranza di Governo perché non da oggi esponenti importanti (Mario Pittoni della Lega ed Ella Bucalo di Fratelli d’Italia) si sono schierati a favore del doppio canale di reclutamento.

Insomma, il Ministro vorrà prendere atto della volontà politica della maggioranza che lo sostiene o preferirà fare valutazioni autonome?

Senza considerare che il meccanismo riscuote il favore anche delle organizzazioni sindacali.