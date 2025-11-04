Dote Scuola 2025/2026 Regione Lombardia, componente “Buono Scuola”: domande dal 4 novembre all’11 dicembre 2025

A partire dal 4 novembre 2025, le famiglie degli studenti residenti in Lombardia, iscritti a scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, che prevedono una retta di iscrizione e frequenza, potranno fare domanda per il contributo messo a disposizione da Regione Lombardia.

Gli studenti devono frequentare scuole, paritarie o statali, che richiedano una retta di iscrizione e frequenza e che abbiano sede in Lombardia, oppure con sede nelle Regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza.

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non superiore a euro 40.000,00.

Come partecipare

Le domande possono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS/CRS, dalle ore 12.00 del 4 novembre 2025 ed entro le ore 12.00 dell’11 dicembre 2025.

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Soggetto richiedente, via posta elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi. Il messaggio riporta il numero identificativo della domanda, a cui fare riferimento nelle fasi successive.