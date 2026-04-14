Dote scuola 2026/27 domanda online, c’è tempo fino al 7 maggio 2026. Contributi per sostenere le spese scolastiche delle famiglie della Lombardia

Il bando Dote Scuola – Componente Materiale Didattico e Borse di Studio statali mette a disposizione un contributo per sostenere le spese delle famiglie della regione Lombardia nel compimento del percorso scolastico, nei sistemi di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il beneficio consiste in un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo scolastico.

Chi può presentare domanda

Possono partecipare al bando gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti Corsi a gestione ordinaria (sia di Istruzione, sia di Istruzione e Formazione Professionale), presso:

le Scuole secondarie di primo e secondo Grado, statali e paritarie;

Istituzioni formative accreditate.

Gli Istituti devono aver sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza.

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE – richiesto a partire dal 1° gennaio 2026 ed in corso di validità all’atto di presentazione della domanda – non superiore ad euro 15.748,78.

Come presentare la domanda

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS/CRS

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Soggetto richiedente, via posta elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi. Il messaggio riporta il numero identificativo della domanda, a cui fare riferimento nelle fasi successive.

Scadenza

Il termine ultimo per presentare l’istanza è fissato alle ore 12 del 7 maggio 2026.