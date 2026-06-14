Leggere e studiare sui libri è meglio che farlo sul web, il sottosegretario Paola Frassinetti interviene sul calo d’apprendimento tra i giovani – VIDEO

“L’eccessiva digitalizzazione sta portando i nostri ragazzi a stare quasi tutto il tempo libero sul web. Invece, il libro è uno strumento fondamentale per la crescita dei giovani: per questo occorre intensificare la lettura tradizionale non soltanto a scopo didattico, ma anche come piacere e passione. È uno degli intendimenti che la scuola dovrebbe dare ai ragazzi”, anche per contrastare una delle probabili “cause del calo d’apprendimento tra i giovani”. Sono alcuni passaggi della video-intervista della ‘Tecnica della Scuola’ al sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, realizzata a margine di un incontro sul valore della conoscenza attraverso il libro organizzato dall’Associazione italiana editori svolto alla Camera dei deputati.

L’intervista

Sottosegretario, lei ha detto che la riduzione degli apprendimenti può dipendere dalla tendenza di non leggere più attraverso il libro cartaceo tradizionale. Quindi, leggere meno riduce le conoscenze?

Sicuramente, una delle cause del calo d’apprendimento risiede anche nel fatto che l’eccessiva digitalizzazione porta i nostri ragazzi a stare quasi tutto il tempo libero sul web, trascurando la lettura del libro di testo. Invece, il libro è uno strumento fondamentale per la crescita dei giovani e per questo occorre intensificare la lettura non soltanto a scopo didattico, ma anche la lettura da intendere come piacere e passione: è uno degli intendimenti che la scuola deve dare ai ragazzi.





Lei ha ricordato che il Ministero sta facendo molto per recuperare la lettura: quali sono le iniziative da questo punto di vista?

Sì, il Ministero dell’Istruzione si è impegnato, ad esempio nel campo della detrazione fiscale, in modo che il peso economico dell’acquisto dei libri delle famiglie si possa ridurre: questo penso che sia molto importante proprio per garantire il diritto allo studio. Poi, è importante avere delle parti che possano essere digitalizzate dei libri. Quindi, bisogna sapere trovare un equilibrio tra la spinta verso il libro on line e la volontà di mantenere il libro di testo come strumento elemento fondamentale per la crescita educativa dei giovani