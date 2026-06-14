GPS 2026-2028, dal 15 giugno al 2 luglio ci sarà la possibilità di sostituire il titolo estero di sostegno con il TFA italiano

Sono in tanti i docenti che stanno procedendo con l’acquisizione del titolo TFA sostegno entro il 30 giugno 2026. Tra loro c’è anche chi era già inserito in GPS sostegno con titolo estero ancora non riconosciuto dalla CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), ma al contempo sta terminando i corsi Indire sul sostegno con rinuncia del titolo estero o i corsi Indire sul sostegno per triennalisti. Per questi docenti come sarà possibile sostituire il titolo estero in attesa di riconoscimento con il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Italia?

Sostituzione non è automatica e andava richiesta

La sostituzione del titolo di sostegno conseguito all’estero con quello conseguito in Italia, tramite TFA o percorso Indire, non è operazione automatica che fa il sistema, andava richiesta all’atto dell’aggiornamento delle GPS 2026-2028 con esplicito inserimento nel TAB 7 prima fascia sostegno di riferimento.

È utile ricordare che si era potuto procedere per l’aggiornamento GPS 2026-2028 dal 23 febbraio al 16 marzo 2026 con le regole disposte dall’OM 27 del 16 berranio 2026.

In quella fase di aggiornamento chi era già in possesso del titolo di sostegno conseguito all’estero e in attesa di riconoscimento e stava frequentando per lo stesso ordine di scuola il TFA sostegno italiano oppure si stava per iscrivere ad un percorso INDIRE per il conseguimento del titolo sostegno, avrebbe potuto inserirsi in contemporanetà, per esempio con titolo estero nel TAB 7 ADMM e con riserva sempre TAB 7 ADMM in attesa di conseguire TFA Italiano o percorso INDIRE sostegno.

È utile sapere che il sistema informatizzato delle GPS 2026/2028 ha consentito il doppio inserimento per la stessa classe di concorso e lo stesso TAB al fine di garantire, come per altro già accaduto nel 2025, al fine di garantire la sostituzione del titolo in fase di scioglimento della riserva dal 15 giugno al 2 luglio 2026.

Scioglimento della riserva del titolo

Quindi è consigliabile controllare la domanda presentata entro il 16 marzo 2026 per l’aggiornamento GPS 2026-2028 e verificare se al momento della chiusura delle domande GPS avevi inserito la doppia opzione del titolo estero in attesa di riconoscimento e, contemporaneamente, l’inserimento con riserva per il TFA italiano in corso o del percorso INDIRE, la normativa ti consentirà una specifica modalità di risoluzione a tuo favore durante la finestra di scioglimento delle riserve attiva dal 15 giugno al 2 luglio 2026.

Coloro che avranno conseguito il titolo di sostegno italiano entro il 30 giugno 2026, avranno tutto l’interesse di sciogliere la riserva del TAB 7 sostegno e preferirlo rispetto il TAB 7 sostegno con titolo estero da riconoscere.

Scelta delle 150 preferenze GPS

È utile sapere che chi, regolarmente inserito in GaE o in GPS, decidesse di non compilare la procedura delle 150 preferenze 2026/2027, che è stata fissata dal 16 al 29 luglio 2026, non potrà poi avere supplenze fino al 31 agosto o fino al 30 giugno 2026 dalle suddette graduatorie provinciali.

In buona sostanza non è sufficiente essere inseriti in GaE o in GPS per il biennio 2026-2028 per avere una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche da queste graduatorie, ma è anche condizione necessaria compilare e inoltrare la procedura della scelta delle 150 preferenze. Chi invece non avesse aggiornato le GPS nel periodo da 23 febbario al 16 marzo 2026, e dimenticasse di scegliere pure le 150 preferenze, resterebbe tagliato fuori per l’intero biennio 2026/2028.

Qundi il docente che ha sciolto la riserva positivamente del titolo sostegno italiano per le GPS 2026/2028 in seguito all’aggiornamento fatto entro il 16 marzo 2026, potrà scegliere le 150 preferenze sul sostegno sia per il ruolo che per le supplenze, utilizzando l’insegnamento di sostegno con titolo di specializzazione italiano.