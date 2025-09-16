Dote Scuola Lombardia, domande per la componente Merito dal 23 settembre al 30 ottobre 2025

La Regione Lombardia propone anche quest’anno Dote Scuola – componente Merito, un’iniziativa volta a riconoscere e premiare gli studenti con risultati accademici eccellenti attraverso un contributo economico.

Il programma, con un budget di 2 milioni di euro, prevede voucher virtuali di 500 o 1.500 euro, a seconda del livello di studio e del punteggio ottenuto, per l’acquisto di materiale didattico, tecnologico e culturale, o per finanziare percorsi accademici e formativi.

Possono candidarsi studenti residenti in Lombardia che abbiano conseguito votazioni elevate nelle scuole secondarie di secondo grado o nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nell’anno scolastico 2024/2025, indipendentemente dal reddito familiare.

Le domande per l’Avviso pubblico possono essere presentate tra il 23 settembre e il 30 ottobre 2025.

Chi può presentare la domanda

Possono richiedere il contributo “Dote Scuola – componente Merito” le seguenti categorie di studenti:

Studenti residenti in Lombardia al momento della domanda.

al momento della domanda. Studenti che nell’anno scolastico e formativo 2024/2025 abbiano frequentato: Classi terze e quarte del Sistema di Istruzione (Scuole secondarie di secondo Grado) , e abbiano conseguito una valutazione media pari o superiore a 9 . Classi quinte del Sistema di Istruzione (Scuole secondarie di secondo Grado) , e abbiano conseguito una valutazione di 100 e lode all’esame di Stato . Classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) , e abbiano conseguito una valutazione finale di 100 all’esame di Diploma professionale .

abbiano frequentato:

Il contributo è assegnato a questi studenti meritevoli indipendentemente dal valore ISEE o da altri requisiti di reddito.

Quali materiali si possono acquistare?

Con il contributo “Dote Scuola – componente Merito”, è possibile acquistare una vasta gamma di materiali e servizi a supporto dell’istruzione e della formazione.

In generale, il contributo può essere utilizzato per:

Libri di testo .

. Dotazioni tecnologiche .

. Strumenti per la didattica .

. Servizi culturali .

. Spese di iscrizione e frequenza a Percorsi accademici o di Formazione superiore, o a Corsi formativi specifici.

Inoltre, esclusivamente per gli studenti delle Classi quinte del Sistema di Istruzione e per gli studenti delle Classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), il contributo può essere utilizzato come: