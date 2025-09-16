Home Alunni Dote Scuola Lombardia, domande per la componente Merito dal 23 settembre al...

Dote Scuola Lombardia, domande per la componente Merito dal 23 settembre al 30 ottobre 2025

Lara La Gatta
La Regione Lombardia propone anche quest’anno Dote Scuola – componente Merito, un’iniziativa volta a riconoscere e premiare gli studenti con risultati accademici eccellenti attraverso un contributo economico.

Il programma, con un budget di 2 milioni di euro, prevede voucher virtuali di 500 o 1.500 euro, a seconda del livello di studio e del punteggio ottenuto, per l’acquisto di materiale didattico, tecnologico e culturale, o per finanziare percorsi accademici e formativi.

Possono candidarsi studenti residenti in Lombardia che abbiano conseguito votazioni elevate nelle scuole secondarie di secondo grado o nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nell’anno scolastico 2024/2025, indipendentemente dal reddito familiare.

Le domande per l’Avviso pubblico possono essere presentate tra il 23 settembre e il 30 ottobre 2025.

Chi può presentare la domanda

Possono richiedere il contributo “Dote Scuola – componente Merito” le seguenti categorie di studenti:

  • Studenti residenti in Lombardia al momento della domanda.
  • Studenti che nell’anno scolastico e formativo 2024/2025 abbiano frequentato:
    • Classi terze e quarte del Sistema di Istruzione (Scuole secondarie di secondo Grado), e abbiano conseguito una valutazione media pari o superiore a 9.
    • Classi quinte del Sistema di Istruzione (Scuole secondarie di secondo Grado), e abbiano conseguito una valutazione di 100 e lode all’esame di Stato.
    • Classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), e abbiano conseguito una valutazione finale di 100 all’esame di Diploma professionale.

Il contributo è assegnato a questi studenti meritevoli indipendentemente dal valore ISEE o da altri requisiti di reddito.

Quali materiali si possono acquistare?

Con il contributo “Dote Scuola – componente Merito”, è possibile acquistare una vasta gamma di materiali e servizi a supporto dell’istruzione e della formazione.

In generale, il contributo può essere utilizzato per:

  • Libri di testo.
  • Dotazioni tecnologiche.
  • Strumenti per la didattica.
  • Servizi culturali.
  • Spese di iscrizione e frequenza a Percorsi accademici o di Formazione superiore, o a Corsi formativi specifici.

Inoltre, esclusivamente per gli studenti delle Classi quinte del Sistema di Istruzione e per gli studenti delle Classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), il contributo può essere utilizzato come:

  • Rimborso delle spese per il percorso annuale per l’accesso all’esame di Stato.
  • Spese per l’iscrizione e la frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università ed altre istituzioni di Alta Formazione.
  • Spese di iscrizione e frequenza a Percorsi accademici o di Formazione superiore, in Italia o all’estero, o a Corsi formativi (ECDL/ICDL, lingue straniere).

