Dote Scuola Lombardia, domande per la componente Merito dal 23 settembre al 30 ottobre 2025

La Regione Lombardia propone anche quest’anno Dote Scuola – componente Merito, un’iniziativa volta a riconoscere e premiare gli studenti con risultati accademici eccellenti attraverso un contributo economico.
Il programma, con un budget di 2 milioni di euro, prevede voucher virtuali di 500 o 1.500 euro, a seconda del livello di studio e del punteggio ottenuto, per l’acquisto di materiale didattico, tecnologico e culturale, o per finanziare percorsi accademici e formativi.
Possono candidarsi studenti residenti in Lombardia che abbiano conseguito votazioni elevate nelle scuole secondarie di secondo grado o nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nell’anno scolastico 2024/2025, indipendentemente dal reddito familiare.
Le domande per l’Avviso pubblico possono essere presentate tra il 23 settembre e il 30 ottobre 2025.
Chi può presentare la domanda
Possono richiedere il contributo “Dote Scuola – componente Merito” le seguenti categorie di studenti:
- Studenti residenti in Lombardia al momento della domanda.
- Studenti che nell’anno scolastico e formativo 2024/2025 abbiano frequentato:
- Classi terze e quarte del Sistema di Istruzione (Scuole secondarie di secondo Grado), e abbiano conseguito una valutazione media pari o superiore a 9.
- Classi quinte del Sistema di Istruzione (Scuole secondarie di secondo Grado), e abbiano conseguito una valutazione di 100 e lode all’esame di Stato.
- Classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), e abbiano conseguito una valutazione finale di 100 all’esame di Diploma professionale.
Il contributo è assegnato a questi studenti meritevoli indipendentemente dal valore ISEE o da altri requisiti di reddito.
Quali materiali si possono acquistare?
Con il contributo “Dote Scuola – componente Merito”, è possibile acquistare una vasta gamma di materiali e servizi a supporto dell’istruzione e della formazione.
In generale, il contributo può essere utilizzato per:
- Libri di testo.
- Dotazioni tecnologiche.
- Strumenti per la didattica.
- Servizi culturali.
- Spese di iscrizione e frequenza a Percorsi accademici o di Formazione superiore, o a Corsi formativi specifici.
Inoltre, esclusivamente per gli studenti delle Classi quinte del Sistema di Istruzione e per gli studenti delle Classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), il contributo può essere utilizzato come:
- Rimborso delle spese per il percorso annuale per l’accesso all’esame di Stato.
- Spese per l’iscrizione e la frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università ed altre istituzioni di Alta Formazione.
- Spese di iscrizione e frequenza a Percorsi accademici o di Formazione superiore, in Italia o all’estero, o a Corsi formativi (ECDL/ICDL, lingue straniere).