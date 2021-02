Draghi alla Camera replica ai partiti. Il commento del nostro direttore [DIRETTA da Roma ore 17:30]

Il Premier Mario Draghi parlerà alla Camera nel tardo pomeriggio per la replica alle osservazioni dei deputati, in vista della Fiducia. Ne parliamo nella diretta di Tecnica della Scuola Live con Alessandro Giuliani e Jessica Saccone, in collegamento da Montecitorio.

La Fiducia di stasera dovrebbe arrivare a seguito di quella del Senato, che ieri attorno a mezzanotte ha raccolto 262 voti favorevoli, 40 contrari e 2 astensioni, approvando la mozione di Fiducia al Governo, ascoltate le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Hanno votato no 15 senatori del M5s (altri 6 erano assenti), oltre a 19 parlamentari di Fratelli d’Italia.

Il Movimento 5 Stelle spaccato

Il no dei 5 Stelle, peraltro, spacca ulteriormente il Movimento. Così il capo politico Vito Crimi sull’espulsione dei dissidenti: “Ieri al Senato il MoVimento 5 Stelle ha votato sì. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore. E lo ha fatto con coraggio, assumendosi la responsabilità di una scelta che non guarda all’interesse esclusivo del MoVimento o al facile consenso, bensì agli interessi di tutti i cittadini italiani e della nostra comunità nazionale. Quello di chi ha votato sì è un voto unitario, una responsabilità collettiva, non del singolo”.

Tra i dissidenti anche la senatrice Laura Granato, come riferiamo in un altro pezzo.

Draghi Scuola

Quali gli argomenti di Draghi sulla scuola nella sua relazione programmatica?

A questo link tutti i dettagli.

SEGUI LA DIRETTA

LEGGI ANCHE