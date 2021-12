Draghi: “niente chiusure e scuole in presenza, difendo la normalità” SEGUI LA DIRETTA

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è in diretta per la conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, ha affermato: “Ho detto più volte che dobbiamo difendere la normalità raggiunta, quindi niente chiusure, scuola in presenza e socialità. Nella cabina di regia di domani si discuterà proprio di questo, quali strumenti usare per mantenere questa normalità e non fare altre strette. Quindi uso di mascherine ffp2 anche all’aperto e non escludo l’uso dei tamponi e che tipo di tamponi fare (solo molecolari o anche antigenici), tutti sistemi per cercare di rallentare la diffusione del virus. Io voglio difendere la normalità, ma ogni decisione è guidata dai dati e non dalla politica”. E aggiunge: “Necessario per difendere la poca normalità che abbiamo conquistato è per prima cosa fare uno screening nelle scuole, seguita da una fase di testing e infine dalla vaccinazione di tutti e oggi anche dei bambini”.

