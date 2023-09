Due ragazzine picchiano una coetanea e la gente? Filma l’aggressione

Due ragazzine di 14 anni picchiano una coetanea nell’indifferenza generale. Non è una notizia nuova, né l’aggressione né l’indifferenza della gente. Nemmeno nuovo risulta il fatto che tutta la scena viene regolarmente ripresa con lo smartphone in un sottopassaggio a Gardone Valtrompia, nel Bresciano, finito prima sui social e poi agli atti di un’inchiesta che al momento vede indagate le due 14enni – identificate dai carabinieri – per lesioni.

Passare alle vie di fatto non è più dunque una prerogativa dei vecchi duelli rusticani né della resa dei conti fra bande per conquistare territorio.

Forse un motivo futile, forse qualche diverbio per l’amoroso, sta di fatto che le due 14enni, per forza di cose studentesse perché rientrano nei parametri dell’obbligo scolastico, hanno aggradito la loro coetanea la quale le ha denunciate , aggiungendo che è stata presa a schiaffi e pugni.

Tuttavia, durante l’aggressione, tante persone, invece di intervenire per sedare la rissa, hanno ripreso con il telefonino, altri hanno finto di non vedere e l’unico che si è avvicinato alle ragazzine è stato un giovane che però aveva il solo obiettivo di riprendersi lo zaino per evitare che venisse schiacciato.

Se non fosse realmente accaduto, potrebbe sembrare la scena di un film con tanti registi intenti a filmare, compresa la comparsa, il proprietario dello zaino, che ha portato una nota di tragica ilarità dentro una storia assurda e inconcepibile.