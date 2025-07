Ecco perché sono contrario all’esame di Stato.

Se un esame di Stato in Italia si supera anche rifiutando di svolgere la prova orale, mi dite che senso ha l’esame di Stato?

O diventa un vero esame oppure tanto vale che si abolisca.

L’esame di Stato potrebbe prevedere una discussione di una tesi multidisciplinare previa una selezione di ammissione su tutti gli argomenti svolti nell’ultimo triennio oppure l’esame potrebbe essere svolto in un’altra scuola con tutti i docenti esterni. Si fanno ruotare gli studenti non i docenti, senza membri interni.

Finiamola con le farse, finiamola di regalare a degli ignoranti, a degli analfabeti funzionali diplomi che attestano competenze inesistenti e per di più con valore legale. Negli esami di Stato, lo Stato si svende e si copre di ridicolo, mettendo sulla testa di ignoranti una corona di alloro.



Libero Tssella (Scuola Bene Comune)