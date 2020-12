Edilizia scolastica, Azzolina: in arrivo 1,5 miliardi nella Legge di Bilancio

Con la legge di Bilancio 2021, in arrivo nuove risorse per l’edilizia scolastica.

Lo fa sapere Lucia Azzolina sui Social, aggiungendo: “Continuiamo a lavorare per la messa in sicurezza delle nostre scuole ed il loro ammodernamento con nuovi investimenti di oltre 1,5 miliardi.Ricordo che solo durante quest’anno abbiamo già sbloccato 2 miliardi per l’edilizia scolastica, per un totale di 2.057 interventi e 5.560 indagini diagnostiche sui solai. A questi vanno aggiunti 460 milioni di euro per l’edilizia leggera dati agli Enti locali in fase di emergenza e ulteriori 331 milioni, con il decreto Rilancio, attribuiti alle istituzioni scolastiche anche per l’adattamento degli spazi interni ed esterni”.

E conclude: “Stiamo consegnando al Paese una scuola nuova, più sicura e moderna. Il giusto ambiente in cui costruire il futuro delle nuove generazioni“.