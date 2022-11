Edilizia scolastica, crollano pannelli del controsoffitto di una primaria, fortunatamente l’aula era vuota

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in una scuola primaria di San Mauro Torinese sono crollati alcuni pannelli del controsoffitto.

Al momento l’aula è chiusa in attesa degli accertamenti e della riparazione. Contestualmente, saranno esaminate tutte le aula del piano.

La vicenda

L’aula in questione è quella del laboratorio di tecnologia situato al primo piano dell’edificio. Il crollo è avvenuto, fortunatamente, nel tardo pomeriggio, momento in cui non è prevista la presenza degli studenti. Sul posto c’erano soltanto due operai di una ditta esterna che stavano effettuando dei lavori di cablaggio dell’aula con la fibra ottica.

Si moltiplicano i crolli

Un episodio simile è avvenuto anche in una scuola di Luino, in provincia di Varese, al liceo scientifico Vittorio Sereni. A un paio d’ore dal termine delle lezioni, come riporta Fanpage.it, è caduto a terra un pezzo di soffitto del porticato d’ingresso dell’istituto. Anche in questo caso, nessuno studente è rimasto ferito.

“Ma se il distacco fosse avvenuto in un altro orario, con i ragazzi a scuola, sarebbe stato molto pericoloso. Qualcuno si sarebbe potuto fare male”, ha detto alla stampa locale il dirigente scolastico David Arioli, presente dentro l’istituto al momento della caduta. “Abbiamo avvertito il forte rumore e siamo subito usciti per verificare cosa fosse successo”.

Mentre si procede a mettere in sicurezza l’area ci si chiede cosa abbia potuto causare il crollo. Si ipotizza che il tutto sia dovuto al recente repentino calo delle temperature.

