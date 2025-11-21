Edilizia scolastica, Valditara firma decreto da 223,7 milioni per il Piano antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato di aver firmato un importante decreto. Tale provvedimento stanzia la cifra di 223,7 milioni di euro, specificamente destinati all’edilizia scolastica.

A cosa sono destinate le risorse?

Le risorse stanziate sono focalizzate sull’adeguamento alla normativa antincendio e sulla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Ministro ha dichiarato che la sicurezza delle scuole resta una priorità strategica, ribadendo l’impegno a continuare a investire per garantire agli studenti e al personale scolastico spazi e ambienti sicuri.

Un elemento chiave della distribuzione dei fondi è che il 40% delle risorse sarà destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno. Inoltre, il Ministero ha lavorato per snellire la burocrazia: sono state infatti semplificate le procedure di adesione all’avviso. Questo avviso, contenente i dettagli per l’accesso ai fondi, verrà pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nei prossimi giorni.