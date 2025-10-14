Educare alla parità e al rispetto: l’indagine INDIRE per costruire la scuola del futuro

INDIRE, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha avviato un’indagine nazionale rivolta alle dirigenti e ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado. L’obiettivo è tracciare un quadro aggiornato delle attività educative promosse dalle scuole sui temi del contrasto alla violenza, della parità di genere e dell’educazione al rispetto.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto di ricerca più ampio, volto a orientare e sostenere le future politiche educative in materia di parità e inclusione, partendo proprio dalle buone pratiche già attive nei diversi istituti. Nei prossimi giorni ogni scuola riceverà una comunicazione ufficiale da parte di INDIRE con il link per la compilazione del questionario e un codice dedicato. La partecipazione richiede meno di dieci minuti e consentirà di raccogliere dati preziosi per delineare un quadro nazionale delle azioni messe in campo. Per eventuali chiarimenti o difficoltà tecniche è possibile contattare l’indirizzo: [email protected].

L’indagine pone l’attenzione sul ruolo centrale della scuola come spazio di formazione al rispetto reciproco e alla parità di genere. Educare alla conoscenza di sé e dell’altro – si sottolinea – significa formare cittadini e cittadine consapevoli, capaci di scegliere percorsi educativi e professionali liberi da stereotipi e fondati su relazioni paritarie, prive di discriminazioni e violenze.

Una sfida complessa, che richiede però un impegno collettivo. Le scuole, da sole, non possono farsi carico di un compito tanto delicato: servono azioni di accompagnamento, strumenti operativi e percorsi di formazione condivisi. INDIRE intende quindi fornire supporto concreto alle istituzioni scolastiche, promuovendo una cultura della parità che parta dalla scuola dell’infanzia e accompagni studentesse e studenti lungo tutto il loro percorso di crescita.