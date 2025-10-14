Educare alle emozioni e alle relazioni: Alberto Pellai e Barbara Tamborini il 20 novembre incontrano online studenti e docenti

Educare alle emozioni e alle relazioni: Alberto Pellai e Barbara Tamborini il...

All’interno della rassegna “Leggere insegna a leggere – Le relazioni pericolose”, Prima Effe. Feltrinelli per la scuolapropone un incontro in diretta streaming per le scuole secondarie di tutta Italia, con Alberto Pellai e Barbara Tamborini, autori amatissimi, fra le voci più autorevoli nel campo della psicoterapia dell’età evolutiva e psicopedagogia.

L’incontro sarà un dialogo aperto tra gli autori, i ragazzi e le ragazze che potranno porre domande, esprimere dubbi e paure, condividere riflessioni e approfondimenti, nati dalla lettura dei loro libri, Ragazzo mio e Ragazza mia (De Agostini).

Un’opportunità unica per parlare di educazione affettiva, relazioni, empatia, con chi ha gli strumenti per farlo con serietà e competenza.

Un momento di ascolto e confronto che aiuta a crescere e a comprendere il valore di relazioni sane, basate sul rispetto di sé e degli altri.

Questi incontri possono costituire il punto di partenza di un percorso di educazione all’affettività che le classi potranno sviluppare nei mesi successivi, anche con il supporto di Prima Effe attraverso ulteriori momenti di approfondimento.

L’appuntamento si inserisce nel calendario della rassegna “Leggere insegna a leggere – Le relazioni pericolose”, promossa da Feltrinelli dal 28 ottobre al 25 novembre. Un mese di eventi, talk e workshop aperti a tutte e tutti per riflettere insieme sull’educazione sentimentale come strumento culturale fondamentale nella lotta contro la violenza di genere.

Come partecipare all’evento

Per prendere parte all’incontro, è sufficiente acquistare almeno 10 copie in totale di Ragazzo mio e/o Ragazza mia presso una libreria Feltrinelli oppure online su feltrinelli.it.

Con l’acquisto si riceverà un codice di accesso alla piattaforma streaming, che consentirà di assistere all’evento e di inviare domande in diretta agli autori.

• Se l’acquisto avviene online, il codice verrà fornito nella mail di conferma ordine.

• Se avviene in libreria, sarà riportato sullo scontrino fiscale.

L’offerta è valida fino al 16 novembre 2025.

Scopri di più su https://www.lafeltrinelli.it/offerte-libri/pellai-tamborini-evento-esclusivo-online

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO