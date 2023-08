Educatore di CL arrestato per violenza sessuale

Mentre si apre il Meeting di Rimini di Comunione e liberazione, le agenzie fanno sapere che il responsabile provinciale di Gioventù Studentesca “Don Giussani” di Reggio Emilia, che fa riferimento a Comunione e Liberazione, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una 14enne.

È anche membro dei Memores Domini, un’associazione laicale cattolica i cui membri vivono i precetti di povertà, castità e obbedienza sotto l’egida del movimento.

Secondo gli inquirenti, mentre era in ritiro spirituale a Rimini avrebbe abusato di una ragazzina di 14 anni a lui affidata dai genitori. Il gip del Tribunale di Rimini ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in seguito alle indagini dei carabinieri di Rimini.

L’uomo di 52 anni è stato arrestato in casa dei genitori a Caorle (Venezia). I carabinieri di Rimini e quelli di Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Comunione e Liberazione, che ha espresso “dispiacere e costernazione” e che ha pure dichiarato di essere in contatto con la famiglia della minore coinvolta, ha sottolineato di avere già sospeso l’educatore.