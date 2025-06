Educazione al rispetto e alle relazioni, Valditara: “Il 96,7% delle scuole ha attivato i percorsi e il 70% degli ragazzi dimostrano un netto cambiamento”

Durante l’evento di presentazione dei dati Istat su bullismo e cyberbullismo, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha parlato anche di educazione al rispetto e alle relazioni.

“Il Ministero ha chiesto a tutte le scuole superiori italiane se hanno avviato, in conformità con le nuove linee guida sull’educazione civica, dei corsi di educazione al rispetto, educazione alle relazioni, in particolare nei confronti della donna, educazione al rispetto della donna, perché il bullismo ovviamente ha tante facce, tante forme. I risultati per quanto riguarda questo specifico tema, cioè l’educazione al rispetto verso la donna e l’educazione a relazioni corrette, sono stati molto incoraggianti. Hanno risposto quasi l’87% delle scuole italiane, il che non significa che l’altro 13% non abbia avviato questi corsi, nel senso che queste hanno risposto e ben il 96,7%, cioè la quasi totalità delle scuole, ha avviato percorsi di educazione al rispetto nei confronti della donna e educazione alle relazioni. Devo dire che in alcune regioni, in particolare nel Mezzogiorno, le percentuali sono state quasi del 100%. E devo anche aggiungere, contrariamente a quanto qualcuno sostiene, che si tratta nella stragrande maggioranza, nella quasi totalità, di interventi di natura curricolare, quindi non extracurricolare, obbligatori curricolari. Ma il dato più interessante è che per quanto riguarda la modifica, i cambiamenti nel comportamento verificati dai docenti, verificati dalle scuole dopo queste attività, bene, quasi il 70% dei ragazzi ha dimostrato un netto cambiamento positivo nelle relazioni, nei comportamenti. Quindi, un successo, credo, assolutamente molto, molto significativo. Devo dire che ovviamente non si esaurisce soltanto all’educazione al rispetto e quindi al contrasto nei confronti di qualsiasi forma di violenza, di prevaricazione e quindi nei confronti del bullismo, del cyberbullismo, l’azione del governo, ma si è estesa a tutta un’altra serie di interventi”.