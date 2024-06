Educazione alla Pace: prende il via il dottorato di interesse nazionale in Peace Studies (il primo in Italia e in Europa)

Educazione alla Pace: prende il via il dottorato di interesse nazionale in...

Promosso dalla Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace) è stato istituito il dottorato di ricerca di interesse nazionale in Peace Studies. Le Università italiane partner sono 34, tra queste l’Università di Padova con il suo Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”.

Il Coordinatore del Dottorato è il prof. Alessandro Saggioro di Sapienza Università di Roma, Università coordinatrice. I posti a concorso sono 41 di cui 36 con borsa.

Il Dottorato in Peace Studies costituisce la principale, concreta risposta delle università italiane di fronte al dilagare delle guerre, ai rigurgiti di nazionalismo, alla crisi dello stato di diritto e dei principi democratici, all’aumento delle diseguaglianze e della violenza di genere.

Le Università aderenti si propongono di sviluppare in Italia, in una vivace interazione con progetti tematici già avviati a livello internazionale e in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni internazionali intergovernative e nongovernative, una formazione superiore di alto livello a carattere genuinamente interdisciplinare sulle tematiche della pace, dei diritti umani, degli studi su conflitto e pace, del disarmo e della costruzione di società inclusive e sostenibili.

Dieci Curriculum per 41 posti

Ispirato ai valori universali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Dottorato si concentra sulle tematiche del conflitto e della pace contribuendo significativamente alla costruzione di una società più giusta e pacifica attraverso la ricerca avanzata e l’applicazione pratica delle competenze da acquisire attraverso 10 curricula formativi:

Curriculum 1 – Tecnologia, sostenibilità e pace

Curriculum 2 – Identità, Memorie, Religioni e Pace

Curriculum 3 – Costruzione della pace, diritti umani, diritti dei popoli

Curriculum 4 – Educazione alla pace e migrazioni

Curriculum 5 – Architetture e paesaggi di pace

Curriculum 6 – Spazio, territori, risorse e narrazioni nella prospettiva della pace

Curriculum 7 – Economia della pace

Curriculum 8 – Letterature, arti, filosofie e immaginari di pace

Curriculum 9 – Giustizia riparativa, giustizia di transizione e trasformazione nonviolenta dei conflitti

Curriculum 10 – Dinamiche, processi e attori nelle relazioni internazionali

Si tratta di un grandissimo e significativo traguardo che segna a piena maturità della rete delle università italiane per la pace che in pochi anni (è stata infatti presentata ufficialmente il 10 dicembre 2020 dalla Conferenza dei Rettori che la promuove) si è imposta per qualità e profondità dell’impegno oltre che per le proposte innovative.

Tra queste, ad esempio, il General Course in “Pace e trasformazione nonviolenta dei conflitti”. attivato dal 2 marzo 2024 dall’Università degli Studi Padova in collaborazione con RUniPace. Un corso aperto a tutti gli studenti dell’Università di Padova e che restituisce alla vita dell’università una dimensione sistemica, a partire da temi cruciali per tutti quali la pace e la soluzione nonviolenta dei conflitti, che deve precedere il necessario approfondimento specialistico dei diversi curricoli universitari restituendo ad essi una dimensione centrata sui valori fondanti della pace, della giustizia, dei diritti umani.

Ora con l’avvio del dottorato di interesse nazionale si compie un ulteriore passo in avanti lungo la prospettiva ben descritta dal preambolo dell’atto costitutivo dell’Unesco dove possiamo leggere: “Le guerre nascono nelle menti degli esseri umani ed è nelle menti degli esseri umani che le difese della pace devono essere costruite “.

Info sul dottorato

La/Il candidata/o deve indicare nella domanda il curriculum che intende seguire.

Per informazioni relative esclusivamente al programma di ricerca del Curriculum 3 “Costruzione della pace, diritti umani, diritti dei popoli” inviare una mail a: [email protected]

La presentazione, il bando e le modalità di candidatura del corso di Dottorato in Peace Studies sono disponibili su: https://phd.uniroma1.it/web/national-phd-in-peace-studies_nd4085.aspx

Per informazioni di carattere amministrativo scrivere a: [email protected]

Scadenza per la presentazione delle domande: 10 luglio 2024